Тегеран, , 09:44 — REGNUM 22 июля командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что безопасность Персидского залива не нуждается в иностранных державах, а присутствие Израиля в регионе не приносит ничего, кроме нестабильности и усиления напряженности. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Контр-адмирал Алиреза Тангсири выступил с речью на встрече с командующим Королевским военно-морским флотом Омана контр-адмиралом Саифом Бен Насером Аль-Рахби в Тегеране.

Тангсири заявил на встрече, что Оман является «другом и братом Исламской Республики Иран в регионе Персидского залива и пользуется особым уважением среди соседей Ирана».

Говоря о присутствии израильского режима в регионе, командующий отметил, что существующий по сей день режим не приносит региону ничего, кроме появления новых очагов напряженности.

Со своей стороны, командующий Королевским военно-морским флотом Омана заявил на встрече, что внерегиональные игроки думают только о своих собственных интересах, и сослался на богатства Западной Азии, заявив, что многие страны обращают свое внимание на динамично развивающийся регион.