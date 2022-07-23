Тегеран, 23 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. 22 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 624, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погиб еще 31 иранец. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«За последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончался 31 иранец, в результате чего общее число погибших достигло 141 624 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране был выявлен 7851 новый случай заражения COVID-19, при этом 1164 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 071 648 пациентов из общего числа 7 312 401 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 781 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 733 447 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 097 479 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.