Тегеран, , 10:12 — REGNUM 22 июля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что политика добрососедства Ирана не зависит от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) или разрешения со стороны США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Канаани написал в своем твиттере: «Ложная дихотомия между СВПД (участником которого Иран, в отличие от США, остается) и хорошими связями между Ираном и его соседями (включая Россию) не скрывает того факта, что нерешительность неверных США является главным препятствием для заключения сделки». Он также остановился на состоявшейся в Тегеране конференции по Сирии.

Напомним, что в Тегеране состоялась 7-я конференция государств-гарантов Астанинского процесса с участием президента Ирана Ибрагима Раиси, российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе встречи президенты трех стран обменялись мнениями о последних событиях в Сирии и путях активизации борьбы с терроризмом.