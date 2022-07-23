Тегеран, , 09:11 — REGNUM 22 июля специальный посланник президента Ирана по Афганистану прибыл в столицу Пакистана, чтобы провести переговоры с пакистанскими официальными лицами по вопросам, связанным с Афганистаном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Хасана Каземи Коми приветствовали посол Ирана в Исламабаде и некоторые официальные лица министерства иностранных дел Пакистана.

У специального посланника Ирана по Афганистану запланированы отдельные специальные встречи с помощником премьер-министра по Афганистану Мухаммедом Садиком и министром иностранных дел Билавалом Бхутто Зардари.

«И Пакистан, и Иран также участвуют в региональной конференции по Афганистану, которая состоится 26 июля в Ташкенте. Обе стороны обсудят различные инициативы, связанные с конференцией. На данной встрече также будут присутствовать специальные представители из двадцати провинций Афганистана», — сообщила ранее пакистанская газета The Nation.

Газета заявила: «Всеми вовлечёнными сторонами будут рассмотрены вопросы, связанные с управлением границами между Пакистаном, Ираном и Афганистаном».