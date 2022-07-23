Тегеран, 23 июля 2022, 08:10 — REGNUM Национальная сборная Ирана по волейболу заняла восьмое место в мире, согласно последнему докладу Международной федерации волейбола (FIVB). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 июля.

Волейбол
Волейбол
Sportsatu.kz

По данным обновлённого рейтинга FIVB, сборная Ирана по волейболу заняла восьмое место, добыв в общей сложности 278 очков.

Согласно официальному сайту Международной федерации волейбола, Польша и Бразилия занимают первое и второе места, завоевав 391 и 360 очков соответственно. Также в отчете указано, что Франция (360 очков), Россия (352 очка) и Италия (350 очков) заняли третье-пятое места в мире, что говорит о широком распространении данной спортивной дисциплины по всему миру.

По данным IRNA, Аргентина с 280 очками и Япония с 273 очками оказались на седьмом и девятом местах.