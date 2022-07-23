Тегеран, , 08:10 — REGNUM Национальная сборная Ирана по волейболу заняла восьмое место в мире, согласно последнему докладу Международной федерации волейбола (FIVB). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 июля.

Волейбол Sportsatu.kz

По данным обновлённого рейтинга FIVB, сборная Ирана по волейболу заняла восьмое место, добыв в общей сложности 278 очков.

Согласно официальному сайту Международной федерации волейбола, Польша и Бразилия занимают первое и второе места, завоевав 391 и 360 очков соответственно. Также в отчете указано, что Франция (360 очков), Россия (352 очка) и Италия (350 очков) заняли третье-пятое места в мире, что говорит о широком распространении данной спортивной дисциплины по всему миру.

По данным IRNA, Аргентина с 280 очками и Япония с 273 очками оказались на седьмом и девятом местах.