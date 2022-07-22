Вашингтон, 23 июля, 2022, 00:44 — ИА Регнум. США собираются начать поставлять Украине в августе ударные беспилотные воздушные системы Phoenix Ghost, заявил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Ранее Белый дом объявил о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи, включающей поставку 580 комплектов Phoenix Ghost. Кроме того, США намерены передать Украине еще четыре установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также 36 тысяч артиллерийских снарядов и другие виды вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли напомнил, что Запад планировал поставить Киеву 20 установок РСЗО HIMARS, но передал пока только 12.