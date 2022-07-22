Киев, 22 июля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Возможность введения уголовной ответственности за получение паспорта гражданина России обсуждают в настоящее время в Киеве. Об этом 22 июля написала украинский вице-премьер Ирина Верещук в своём телеграм-канале.

Andr.Ivchenko Ирина Верещук

«Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: именно это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании… Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление обозначено», — указала она в своём сообщении.

Также Верещук признала, что это вопрос является скорее политическим, нежели юридическим. При этом вице-премьер Украины указала, что, хотя паспорт гражданина России «помогает простому человеку выжить во временной оккупации», такую ситуацию якобы сложно объяснить «людям, которые стоят на передовой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал, что вооружённые украинские формирования заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов в городе Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР).