Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Возможность поставки американских истребителей киевскому режиму в течение ближайшего времени не рассматривается властями США. Об этом 22 июля заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время», — сказал он.

Кроме того, Кирби отметил, что Вашингтон постоянно находится на связи с режимом Киева для того, чтобы оценивать потребности ВСУ в оружии, включая реактивные системы залпового огня HIMARS.

Также представитель Белого дома указал, что американские власти продолжают нацеленность на бучение и поддержку киевских боевиков в рамках уже поставленного украинской стороне западного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый пакет американской военной помощи на сумму до $175 млн распорядился выделить киевскому режиму президент США Джо Байден.