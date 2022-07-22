Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Поставки российской нефти на рынки мира необходимы и Соединённым Штатам, и их союзникам, так как в противном случае нефтяные цены возобновят свой рост. Об этом 22 июля заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на ежегодном форуме, организованном на площадке Аспенского института.

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен», — сказала она.

При этом Нуланд уточнила, что введение ограничения цен на нефть из России, которое пытаются осуществить США и их союзники, должно ограничить прибыль Москвы от торговли этим ресурсом, однако при этом сохранить стимул для поставок российского чёрного золота на мировые рынки.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на рынке нефти в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.