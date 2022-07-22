Амстердам, , 23:25 — REGNUM 22 июля амстердамский «Аякс» объявил о выкупе у «Ред Булл Лейпцига» контракта 20-летнего нидерландского центрального нападающего Брайана Броббея. Сумма трансфера составила 16,35 миллиона евро.

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Еще 3 миллиона евро «быки» могут получить в качестве бонусов. Соглашение Брайана Броббея с «Аяксом» рассчитано до 30 июня 2027 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нидерландца в 9 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Брайан Броббей, выступая за «Аякс» на правах аренды, принял участие в одиннадцати турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.