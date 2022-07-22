Москва, , 23:22 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему опорному полузащитнику «Дебрецена» и национальной сборной Венгрии Петеру Барацу. Об этом 22 июля сообщило издание «Спорт-Экспресс».

ФК ЦСКА

По информации источника, «Дебрецен» готов продать футболиста, если поступит предложение в размере 2 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 20-летнего венгерского футболиста в 800 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Петер Барац принял участие в 32-х матчах чемпионата Венгрии, в которых отметился двумя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.