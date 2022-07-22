Киев, , 23:00 — REGNUM По утверждению украинского лидера Владимир Зеленского, заключение киевским режимом перемирия с Россией без возврата освобождённых украинских территорий якобы приведёт к тому, что Москва получит передышку и продолжит конфликт. Он заявил об этом 22 июля в интервью американской газете The Wall Street Journal.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая даст Российской Федерации передышку», — сказал он.

Также Зеленский добавил, что, как он считает, Москва не станет использовать такую паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие республики Советского Союза.

При этом украинский лидер добавил, что, по его мнению, российская сторона «после двух трех лет перерыва захватит еще два региона» и потом снова всё повторит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что около 30 человек убитыми и 250 ранеными теряют ежедневно киевские боевики.