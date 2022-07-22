Лондон, 22 июля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. 22 июля лондонский «Арсенал» объявил о трансфере 25-летнего флангового защитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

Контракт Александра Зинченко с «Арсеналом» рассчитан на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Зинченко в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко принял участие в пятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 1042 минуты.