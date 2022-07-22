Санкт-Петербург, , 22:44 — REGNUM 22 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» футбольный клуб «Зенит» в матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

Логотип «Зенита»

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Андрей Мостовой (5’, 31’ Клаудиньо) и Далер Кузяев (12’ пенальти). Желтые карточки получили Юрий Горшков (26’), Александр Солдатенков (29’) и Илья Гапонов (39’).

На матче работала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. Ассистенты главного судьи — Алексей Ширяев и Андрей Гурбанов. Резервный арбитр — Виталий Мешков.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родриган, Кузяев (Сутормин, 28’), Барриос, Вендел, Мостовой (Бакаев, 72’), Малком (Ерохин, 79’), Клаудиньо (Круговой, 79’), Кассьерра (Сергеев, 71’).

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Бейл, Гапонов (Евгеньев, 62’), Якуба (Витюгов, 14’), Коваленко, Ежов, Иванисеня (Липовой, 78’), Цыпченко (Хубулов, 78’), Глушенков (Соколов, 62’).