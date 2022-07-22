Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Новый пакет американской военной помощи на сумму до $175 млн распорядился выделить киевскому режиму президент США Джо Байден. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Белого дома.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что Байден дал поручение об оказании содействия в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки», которые должны быть оказаны из ресурсов минобороны США.

При этом ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби указал, что в этот пакет военной помощи войдут четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.

Кроме того, он уточнил, что также в него войдут 580 ударных беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost, общей стоимостью около $100 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запрошенные украинкой стороной американские беспилотники MQ-1C Gray Eagle отказывается отправлять киевскому режиму администрация президента США Джо Байдена.