Вильнюс, , 22:18 — REGNUM Железнодорожный транзит из основной части России в Калининградскую область через территорию Литвы возобновило литовское государственное предприятие «Летувос гележинкеляй». Об этом 22 июля заявил представитель транспортной компании прибалтийской республики Мантас Дубаускас в эфире национального радио LRT.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как мы информировали наших партнеров, такой перевозке подлежат грузы, которые являются необходимыми для Калининградской области РФ», — сказал он.

При этом Дубаускас уточнил, что для таких грузов в систему контроля транзита будут проверяться и вноситься коды на их провоз.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по организации транзита в Калининград через Литву будет продолжена.