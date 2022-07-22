Берлин, 22 июля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Компания Siemens Energy хочет доставить турбину для газопровода «Северный поток» к месту её эксплуатации максимально возможно быстро, однако в этой ситуации задержки могут происходить по вине других сторон. Об этом 22 июля заявил представитель немецкой компании, его слова приводит РБК.

Energy.siemens.com Промышленные газовые турбины

«Время, необходимое для этого, не находится исключительно в нашей компетенции», — сказал он.

При этом ранее в компании «Газпром» сообщили, что вновь не получили от Siemens документов, которые подтверждают вывод турбины из-под антироссийских санкций Запада по договоренности между Германией и Канадой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию ненадёжным поставщиком природного газа.