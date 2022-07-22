Архангельск, , 21:59 — REGNUM Первая Горнорудная компания Госкорпорации «Росатом», основной целью которой является разработка Павловского месторождения полиметаллов на Новой Земле, подписала в Архангельске на 2022–2024 гг. соглашение с Северным управлением Гидрометеослужбы. По нему каждый год на острова Северного Ледовитого океана на теплоходе СУГМС «Михаил Сомов» будут направляться творческие экспедиции сформированные ПГРК с помощью Союза писателей России и Союза художников России. Их информационным спонсором стало ИА REGNUM.

Целью экспедиций является продвижение Русской Арктики в российское и мировое культурное пространство, исследование и популяризация роли России в освоении арктических территорий. Их итогом должно стать создание литературных, живописных произведений, циклов статей и фотографий об Арктике. Рабочее название предприятия — плавучая мастерская искусств «Русская Арктика».

Уже в августе 2022 года ПГРК направляет на «Михаиле Сомове» писателя и поэта Виктора Кирюшина, председателя Архангельского отделения Союза художников России, художника Рашида Сагадеева, фотографа ИА REGNUM Александра Полегенько и публициста, специального представителя ИА REGNUM в Арктике, Владимира Станулевича.

Легендарный теплоход Северного УГМС «Михаил Сомов», прославленный походами в Антарктиду в 1970–1990 годы, сейчас выполняет ежегодные рейсы в Арктику для снабжения метеостанций Росгидромета. Судно способно высаживать людей на необорудованное побережье с вертолета, слабо подвержено качке (водоизмещение 15 000 тонн), имеет теплые 2-6 местные каюты и свободные помещения для проведения мероприятий.

«Что Арктика принадлежит России подтверждают не только международные договоры, заявил ИА REGNUM после подписания соглашения исполнительный директор Первой Горнорудной компании Игорь Семенов. В сознании людей это делает культура.

Семенов считает: «В начале XX века Русскую Арктику Европе и Америке показал архангельский художник Александр Борисов писавший картины на Новой земле, а потом выставлявший их в мировых столицах. Картины Борисова получили высокую оценку ценителей искусства, он был принят королем Великобритании и президентами США и Франции».

По мнению исполнительного директора ПГРК, в сознании наших соотечественников Арктику Русской сделали книги «Два капитана», «Земля Санникова» и множество других произведений искусства. В советское время художники, писатели, журналисты «не вылезали» из Арктики.

К сожалению, в 1990-е годы заговорили о вахтовом методе на Севере, поддержка творческих людей резко сократилась. И сейчас она пока незначительна — уточнил собеседник ИА REGNUM.

«Предприятиям осваивающим Арктику, таким как Первая горнорудная компания, которая готовится разрабатывать Павловское месторождение полиметаллов на Новой земле, надо взять часть этой задачи на себя» — заявил Игорь Семенов.

«Часто спорят какой регион России лидирует в Арктике — прокомментировал подписанное соглашение заместитель главы правительства Архангельской области Евгений Автушенко. Отчасти это зависит от того, какие предприятия были построены в том или ином регионе, какие будут построены с помощью власти и частных инвесторов, которых привлекла их земля. Но привлекательной территорию делают не только месторождения, но и культура. Уникальность Архангельской области в ее истории и культуре».

Евгений Автушенко напомнил, что Архангельский край всегда был основным путем освоения Арктики Россией. Эти традиции следует возрождать, и делать это в области культуры не менее важно, чем в экономике или политике. Как оживить эту уникальность, чтобы она принесла пользу нынешним жителям области, зависит от нашей энергии и изобретательности — считает заместить главы правительства.

«Первая горнорудная компания Росатома и Северное управление гидрометеослужбы сделали сегодня важный шаг на пути возвращения исторической роли Архангельска в Русской Арктике договорившись отправлять на теплоходе «Михаил Сомов» ежегодные экспедиции писателей, художников и журналистов» — заявил Автушенко.