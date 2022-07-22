«Экософия» поможет россиянам проверить уровень экологической грамотности
Москва, 22 июля, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Стартовал второй этап проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которого предусмотрено тестирование участников на определение уровня экологической грамотности. Принять участие в тестировании могут все зарегистрированные в проекте люди старше 14 лет, в том числе иностранные граждане — тест доступен в личном кабинете участника проекта.
Тест состоит из 20 вопросов, касающихся поведенческих привычек. Для каждого из них предусмотрены варианты ответов, которые соответствуют разным уровням экологической грамотности: начальному, продвинутому или экспертному.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Экософия» — проект для активных людей с новым типом мышления, для тех, кто задумывается о влиянии своих сегодняшних действий на ближайшее будущее. Участвовать в проекте сможет каждый человек в возрасте от 14 лет. Зарегистрироваться в проекте можно на сайте экософия. рф.