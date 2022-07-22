Москва, 22 июля, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Стартовал второй этап проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которого предусмотрено тестирование участников на определение уровня экологической грамотности. Принять участие в тестировании могут все зарегистрированные в проекте люди старше 14 лет, в том числе иностранные граждане — тест доступен в личном кабинете участника проекта.

АНО «Россия — страна возможностей» Вита Саар

«Тестирование позволяет, в первую очередь, определить, насколько наш участник близок к экологическому образу жизни, какие полезные привычки уже внедрил. Кроме того, тест отчасти носит и формирующий характер. Внимательные участники, отвечая на вопросы, уже смогут взять на заметку упоминаемые экологические практики», — пояснил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов .

Тест состоит из 20 вопросов, касающихся поведенческих привычек. Для каждого из них предусмотрены варианты ответов, которые соответствуют разным уровням экологической грамотности: начальному, продвинутому или экспертному.

«Для теста использованы методологические данные, основанные на социологических исследованиях. Это обеспечивает точность и объективность результатов. Кроме этого, тесты разработаны с учетом возрастных категорий участников: 14-17 лет, 18-35 лет, 36+. По результату прохождения каждый участник получит подробные рекомендации по дальнейшему развитию в проекте «Экософия» и внедрению полезных экопривычек в свою жизнь. А после смогут изучать информационные материалы и проходить практические задания следующего этапа, который стартует в начале августа», — рассказала руководитель проекта «Экософия» Вита Саар .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Экософия» — проект для активных людей с новым типом мышления, для тех, кто задумывается о влиянии своих сегодняшних действий на ближайшее будущее. Участвовать в проекте сможет каждый человек в возрасте от 14 лет. Зарегистрироваться в проекте можно на сайте экософия. рф.