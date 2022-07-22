Москва, , 21:39 — REGNUM В Госдуме считают целесообразным дальнейшее снижение ставки ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Анатолий Аксаков Aksakov.ru

«Решение Банка России снизить ключевую ставку до 8% годовых — логичный шаг, необходимый для возвращения банков к нормальной кредитной активности. При этом целесообразно продолжить снижение ставки, пусть даже и более низкими темпами», — отметил Аксаков.

По его словам, рынок рассчитывает на возврат ключевой ставки к уровням, которые позволят банкам кредитовать экономику по ставкам не выше 10%.

Другим важным фактором стимулирования кредитной активности должна стать общая макроэкономическая стабилизация, которая позволит банкам провести переоценку рисков, указал парламентарий.

«Повышение доступности заемных ресурсов должно смягчить для российских компаний прохождение через сложный процесс трансформации бизнеса», — убежден глава профильного комитета Госдумы.

В этих условиях актуальны меры, направленные на вовлечение большего числа банков, в том числе региональных, в программы льготного кредитования и субсидирования кредитов промышленности, сельскому хозяйству, малому и среднему бизнесу, а также сохранение и, по возможности, расширение круга компаний, которые получают такую поддержку, добавил Аксаков.

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