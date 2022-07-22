Вашингтон, 22 июля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. После первого дня лечения состояние ранее заразившегося коронавирусной инфекцией президента США Джон Байдена улучшилось. Об этом 22 июля говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О`Коннора, опубликованном на сайте Белого дома.

Джо Байден

«Вчера вечером президент Байден завершил первый день курса препарата Paxlovid, его симптомы улучшились», — отметил он.

Также О`Коннор указал, что 21 июля вечером у президента США наблюдалась повышенная температура тела в районе 37,4 градуса, однако она снизилась после приёма жаропонижающего препарата и после этого не поднималась.

Кроме того, врач уточнил, что у американского лидера остались такие симптомы, как слабость, насморк и периодический кашель, и добавил, что у Байдена отсутствуют проблемы с дыханием, уровнем кислорода в крови, а также в норме давление.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус.