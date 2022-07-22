Берлин, , 21:15 — REGNUM Документы с грифом секретности, в которых содержатся данные о недавнем саммите стран Группы семи (G7), обнаружили в мусорном баке соседи по дому канцлера ФРГ Олафа Шольца и его супруги Бритты Эрнст. Об этом 22 июля сообщает журнал Spiegel.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

По информации издания, являющаяся министром образования Брандербурга Эрнст вместе с черновиками и другими связанные с ее работой бумагами выбросила памятку с характеристиками лидеров государств G7 и их супруг.

При этом уточняется, что составленный МИД ФРГ документ имел гриф «секретно — только для служебного пользования», а потому жена Шольца не имела права его выбрасывать без утилизации этой бумаги должным образом.

«При обращении с секретной документацией действуют строгие правила…при наличии грифа для служебного пользования документы должны быть уничтожены таким образом, чтобы содержимое не было узнаваемо и его нельзя было восстановить», — отмечается в материале.

Также указывается, что издание попросило Шоьца и его супругу прокомментировать этот случай, однако ни ведомство канцлера ФРГ, ни министерство образования Бранденбурга не дали ответа по этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее факт приобретения 30% акций энергетического концерна Uniper правительством ФРГ для его спасения на фоне вызванного сокращением поставок российского газа финансового кризиса подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц.