Москва, , 10:05 — REGNUM Госдума готовится к проведению в сентябре парламентского форума стран БРИКС. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«В сентябре мы готовимся к проведению парламентского форума БРИКС, организатором в этом году является Всекитайское Собрание Народных Представителей Китайской Народной Республики», — сообщил Володин журналистам.

Спикер Госдумы убежден в необходимости развития этого формата — накопилось много вопросов, которые необходимо обсудить.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый парламентский форум БРИКС на уровне председателей парламентов/палат парламентов состоялся в рамках российского председательства в объединении БРИКС в 2015 году в Москве.

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