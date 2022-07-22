Вашингтон, 22 июля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Запрошенные украинкой стороной американские беспилотники MQ-1C Gray Eagle отказывается отправлять киевскому режиму администрация президента США Джо Байдена. Об этом 22 июля сообщает издание The Wall Street Journal.

U.S. Air Force Беспилотник

По данным издания, власти США боятся того, что названные беспилотники могут быть захвачены российской стороной и при этом говорят о необходимости подготовки киевских боевиков к использованию такой техники.

При этом отмечается, что Киев запросил указанные дроны у Вашингтона ещё два месяца тому назад.

«Администрация Байдена не хочет одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений — от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вопрос военного сотрудничества киевского режима с властями Британии обсудил в ходе телефонного разговора украинский лидер Владимир Зеленский с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, ранее объявившем о своём уходе в отставку.