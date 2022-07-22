Любляна, , 20:46 — REGNUM О включении Словении в список недружественных России стран сожалеет министерство иностранных дел этой страны. Об этом 22 июля заявили в словенском внешнеполитическом ведомстве.

Словения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«МИД Словении сожалеет о решении правительства России снова включить Словению в список недружественных государств, как это было впервые сделано в марте 2022 года, чем запрещается трудоустройство местных сотрудников в дипломатические миссии», — приводит сообщение службы стратегических связей словенского МИД РИА Новости.

При этом ранее факт того, что Хорватия находится в недружественных отношениях с Россией, признал хорватский президент Зоран Миланович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что что премьер-министр России Михаил Мишустин включил новые государства, и в том числе Хорватию, в список недружественных стран.