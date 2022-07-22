Нижний Новгород, , 20:21 — REGNUM С начала августа стоимость проезда во всех видах общественного транспорта в Нижнем Новгороде увеличится. Соответствующее постановление правительства Нижегородской области опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Общественный транспорт Лобачев Владимир

Так, при оплате картой цена проезда составит 30 рублей, при оплате наличными — 35 рублей. Стоимость проездных пока не изменится. Также будут действовать пересадочные тарифы на 60 минут — за 30 рублей и на 90 минут – за 45 рублей.

Муниципальный транспорт перейдет на новый тариф через 10 дней со дня публикации документа. Частные перевозчики могут повысить цены раньше.

ИА REGNUM напоминает, сотрудники транспортных предприятий в Нижнем Новгород уже давно говорят о необходимости повысить цену проезда. По оценкам «Нижегородэлектротранса», себестоимость проезда в трамвае или троллейбусе составляет 43 рубля, в автобусе, подсчитали в «Нижегородпассажиравтотрансе» — 33-35 рублей, в метро — около 70 рублей. При этом сейчас цена проезда составляет 26 рублей при оплате картой и 28 рублей — наличными. Ряд перевозчиков имеет право возить граждан за 30 рублей. Таким образом, стоимость проезда увеличится примерно на 25%.