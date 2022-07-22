Анкара, , 20:00 — REGNUM По мнению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, соглашение о снятии ограничений на экспорт сельхозпродукции из России на мировой рынок и о содействии вывозу зерна с Украины, является самым важным достижением за всё время его нахождения на этом посту. Об этом 22 июля заявил на брифинге заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

Антониу Гутерреш Un.org

«Господин Гутерреш сказал одному из ваших коллег около недели назад, что, по его мнению, если эта сделка будет заключена, это будет наиболее значительным достижением всего его срока на посту генерального секретаря», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю украинкой сельскохозяйственной продукции.