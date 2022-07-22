Мелитополь, 22 июля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Киевские боевики осуществили массированный обстрел освобожденной от них территории Запорожской области с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии. Об этом 22 июля сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Был осуществлен массированный обстрел освобожденной территории Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии, сработала система противовоздушной обороны», — написал он.

Также Рогов уточнил, что ВСУ обстреливали освобожденные территории региона со стороны южного пригорода Запорожья, который захвачен ими и добавил, что обстрел был нацелен на расположенные неподалеку от линии разграничения населенные пункты.

«Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», — отметил член главного совета администрации региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что киевский режим принял решение о мобилизации на военную службу лиц пенсионного возраста, так как готовит «мощные резервы» для наступления.