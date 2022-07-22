Ижевск, , 19:46 — REGNUM В Завьяловском районе полицейские установили факт хищения здания коровника. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Техника, с помощью которой украли коровник пресс-служба управления МВД по Удмуртии

Подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан, им оказался 39-летний житель Ижевска.

Установлено, что к кирпичному зданию коровника он подогнал тяжелую технику, с ее помощью здание было разрушено. Затем основную часть кирпича злоумышленник вывез, собираясь им распорядиться по личному усмотрению. Ущерб оценивается в 250 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Удмуртии вынесли приговор в отношении матери и сына, которые обвинялись по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище.

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