Киев, , 19:43 — REGNUM Вопрос военного сотрудничества киевского режима с властями Британии обсудил в ходе телефонного разговора украинский лидер Владимир Зеленский с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, ранее объявившем о своём уходе в отставку. Об этом Зеленский написал 22 июля на своей странице в одной из соцсетей.

Встреча Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном в Киеве (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Мы поговорили об усилении подготовки украинских солдат в Великобритании и о другом разнообразном военном сотрудничестве. Я получил заверения, что британская поддержка Украины остается сильной и безоговорочно», — отметил он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что обязательства не пользоваться разминированием и открытием для вывоза продовольствия украинских портов берёт на себя Россия.