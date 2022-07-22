Берлин, 22 июля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Факт приобретения 30% акций энергетического концерна Uniper правительством ФРГ для его спасения на фоне вызванного сокращением поставок российского газа финансового кризиса подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил об этом 22 июля на пресс-конференции в Берлине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Как отметил немецкий канцлер, ранее акционеры концерна и власти Финляндии сообщили правительству Германии о том, что достигли договорённости.

«Решение заключается в том, что мы приобретаем 30%-ю долю в компании Uniper, мы купим акции этой компании за номинальную стоимость €1,70 за акцию», — сказал он.

Также Шольц уточнил, что в результате пакетом стабилизации предусматривается увеличение капитала на сумму порядка €267 млн. Кроме того, канцлер ФРГ добавил, также немецкое правительство предоставит указанной компании €7,7 млрд в виде фондов, которые подобны акционерному капиталу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что концерн считает нарушением контракта ранее объявленный российской компанией «Газпром» форс-мажор по поставкам природного газа.