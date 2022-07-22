Москва, 22 июля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Завтра, 23 июля, московский футбольный клуб ЦСКА в матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Сочи». Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», а стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

ФК ЦСКА

В последний раз ЦСКА и «Сочи» играли между собой 7 июля 2022 года в рамках Кубка «Матч Премьер». Тот матч завершился минимальной победой «красно-синих» со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Игорь Дивеев (4’), Федор Чалов (6’) и Артем Макарчук (60’).

На данный момент ЦСКА с одной победой и тремя набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с тем же количеством очков располагается позицией выше.