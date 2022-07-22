Киев, , 19:19 — REGNUM Киевский режим принял решение о мобилизации на военную службу лиц пенсионного возраста, так как готовит «мощные резервы» для наступления. Такое мнение 22 июля высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в эфире YouTube-канала «Да, это так».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Маломужа, в данный момент Киев готовит наступление и в случае призыва резервистов это даст украинским боевикам несколько десятков тысяч человек. Это обстоятельство, как отметил украинский генерал, якобы позволит ВСУ бросить свои силы на Херсон.

«Сейчас необходимо готовить стратегическое наступление. Для этого готовить очень мощные резервы. Я еще раз подчеркиваю, что мы мобилизуем очень много военнослужащих, тем более запаса, с военным опытом», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обвинение командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александру Кравцову, жертвами которой стали свыше 100 человек, предъявили следователи Донецкой Народной Республики (ДНР).