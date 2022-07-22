Санкт-Петербург, , 19:17 — REGNUM Сегодня, 22 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» футбольный клуб «Зенит» в матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Даниил Одоевский, Родриган, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра.

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Дмитрий Цыпченко, Денис Якуба, Глен Бейл, Илья Гапонов, Александр Коваленко, Роман Ежов, Дмитрий Иванисеня, Максим Глушенков.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. Ассистенты главного судьи — Алексей Ширяев и Андрей Гурбанов.