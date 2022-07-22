Бишкек, , 19:13 — REGNUM В первой половине 2022 года в Киргизии усыновили 325 детей усыновлено и ещё 207 возвратили в семьи из интернатов. Об этом сообщили в Министерстве труда, соцобеспечения и миграции республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным ведомства, количество приемных семей за этот период увеличилось на 35,2% — то есть на 91 семью.

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Также отмечается, что сейчас на учёте состоят 67 кандидатов в приемные семьи.

«Ещё 185 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, удалось устроить в приемные семьи. Это на 25% больше, чем в первом полугодии 2021 года», — подытожили в министерстве.

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