Москва, 22 июля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В реестр запрещенной информации внесён Роскомнадзором на основании решения Мещанского районного суда Москвы сайт сервис для заказа премиальных автомобилей с водителями Wheely. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

В пресс-службе, сообщение которой приводит РИА Новости, уточнили, что в Роскомнадзор поступило решение Мещанского районного суда Москвы о том, что информация, размещенная на сайте сервиса заказа автомобилей Wheely, признана запрещенной.

«На основании судебного решения Роскомнадзор направил требование владельцу ресурса о необходимости удаления запрещенной информации, а также внес указанный информационный ресурс в Единый реестр запрещенной информации», — отметили в пресс-службе ведомства.

Также указывается, что из текста решения суда следует, что на сайте была признана запрещенной информация о ведении юридическим лицом коммерческой деятельности без аккредитованных филиалов или представительств на территории России, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему «Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы» (ГИС ЕРНИС).

«В соответствии с российским законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации владелец интернет-ресурса должен удалить запрещенную информацию в течение 24 часов после получения соответствующего требования Роскомнадзора. В случае неисполнения требования ведомства, доступ к сайту ограничивается», — поясняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что блокировка сайта анонимного браузера и сети The Tor Project снята Роскомнадзором.