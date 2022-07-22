Дортмунд, Германия, , 19:06 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» планирует подписать 28-летнего центрфорварда сборной Италии Андреа Белотти на замену Себастьяну Аллеру, у которого была обнаружена опухоль яичка. Об этом 22 июля сообщило издание Tutto Mercato.

На данный момент Андреа Белотти находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Торино». В прошедшем сезоне итальянец забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в 22-х матчах регулярного сезона Серии А 2021/22.

«Боруссия» выкупила Себастьяна Аллера у амстердамского «Аякса» 6 июля 2022 года за 31 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость форварда сборной Кот-д’Ивуара, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.