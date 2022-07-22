Донецк, , 18:58 — REGNUM Обвинение командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александру Кравцову, жертвами которой стали свыше 100 человек, предъявили следователи Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 июля рассказал его адвокат Павел Косован.

Казнь Цитата из к/ф «Тарас Бульба». Реж. Владимир Бортко. 2009. Россия, Украина, Польша

«Только что было предъявлено обвинение Александру Кравцову, вину он признал. В понедельник уголовное дело в отношении него будет передано в Верховный суд ДНР, который после объединения с делом в отношении остальных восьмерых участников группировки рассмотрит его одним составом», — приводит его слова ТАСС.

Также адвокат уточнил, что главе названной нацистской группировки инкриминируют создание незаконного вооруженного формирования, участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства с противоречащими ДНР целями, прохождение обучения длч осуществления террористической деятельности, а также совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя. При этом последняя статья предусматривает в качестве наказания смертную казнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский журналист Дмитрий Гордон был заочно арестован по решению Басманного суда Москвы за распространение ложной информации о Вооружённых силах (ВС) РФ и возбуждение ненависти по национальному признаку.