Нижний Новгород, 22 июля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде полицейские задержали сотрудника часовой мастерской, похитившего у клиента дорогостоящие часы. Об этом сообщает управление МВД по Нижегородской области.

Золотые часы

По словам потерпевшего, в начале 2022 года он отдал свои часы стоимостью 5 млн рублей в ремонт, но мастер-часовщик до сих пор не вернул их и стал скрываться от него под различными благовидными предлогами.

Следствие установило, что 27-летний ранее судимый работник мастерской сразу после получения заказа сдал дорогостоящие часы в ломбард за 1 млн рублей, а незаконно вырученные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.