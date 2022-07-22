Мехико, 22 июля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. 39-летний фланговый атакующий защитник сборной Бразилии Даниэль Алвес перешел в мексиканский клуб «УНАМ Пумас» на правах свободного агента. Соглашение бразильца с «Пумасом» рассчитано на один сезон до конца июня 2023 года.

Ronnie Macdonald Дани Алвес

В прошедшем сезоне Даниэль Алвес, выступая за каталонскую «Барселону», принял участие в четырнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота мадридского «Атлетико» и тремя результативными передачами.

Ранее Даниэль Алвес также выступал за бразильскую «Баийю», «Севилью», туринский «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Сан-Паулу». На данный момент трансферная стоимость 39-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.