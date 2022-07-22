Нижний Новгород, 22 июля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Мэр Юрий Шалабаев усомнился в целесообразности траты 9 млрд рублей на ремонт и модернизацию системы ливневой канализации Нижнего Новгорода. Об этом глава города заявил в ходе прямого эфира в соцсетях.

Admgor.nnov.ru Юрий Шалабаев

По его словам, столь большую сумму денег «не имеет смысла единовременно закопать в ливнёвки».

«Нецелесообразно делать это ради того, чтобы день-два в течение двух-трех лет не было подтоплений. Нужно искать наиболее проблематичные точки», — подчеркнул градоначальник.

Также мэр столицы Приволжья сообщил, что нижегородские власти готовят проект поэтапной реконструкции ливневой канализации, чтобы решить проблему локальных подтоплений.

«Ежегодно на ремонт ливнёвок в Нижнем Новгороде расходуется 100 млн — 200 млн рублей», — подытожил Юрий Шалабаев.

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