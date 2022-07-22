Лондон, 22 июля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» предложил «Сассуоло» 35 миллионов евро за 23-летнего центрфорварда сборной Италии Джанлуку Скамакку. Об этом 22 июля сообщило издание Sky Sports.

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По информации источника, Скамакка является главной трансферной целью «молотобойцев» в текущее летнее трансферное окно.

Текущее соглашение нападающего с «Сассуоло» рассчитано до 30 июня 2026 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Джанлуку Скамакку в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Джанлука Скамакка принял участие в 36 турах регулярного чемпионата, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и получил семь желтых карточек.