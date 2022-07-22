Ньюкасл, Великобритания, , 18:43 — REGNUM 32-летний английский центрфорвард «Ньюкасла» Дуайт Гэйл бесплатно перешел в «Сток Сити». Соглашение нападающего с «гончарами» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Об этом 22 июля сообщили на официальном сайте «сорок».

Болельщики «Ньюкасл Юнайтед» Leedsunited.com

За «Ньюкасл» Дуайт Гэйл выступал с 1 июля 2016 года после перехода из «Кристал Пэлас» за 12 миллионов евро. Сезон 2018/19 футболист провел в составе «Вест Бромвича» на правах аренды. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает англичанина в 1,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Дуайт Гэйл принял участие лишь в восьми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле английский форвард провел 34 минуты.