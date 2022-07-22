Анкара, , 18:35 — REGNUM В Стамбуле 22 июля были подписаны два документа, призванные решить проблемы поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Об этом 22 июля заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» по итогам подписания соглашения по зерну в Стамбуле.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

«Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Хочу подчеркнуть, что данные документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет», — сказал он.

Также глава Шойгу уточнил, что первый из этих документов говорит о том, что ООН подключится к снятию санкций на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений.

«Второй документ — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине», — отметил глава Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что досмотры на предмет оружия на борту судов, которые предназначены для вывоза сельхозпродукции с Украины, согласно «продуктовой сделке», будут производиться на входе и выходе их из акватории Чёрного моря