Москва, , 18:33 — REGNUM 29-летний фланговый защитник московского «Динамо» и сборной Уругвая по футболу Гильермо Варела покинет Россию и продолжит карьеру в Бразилии. Как сообщает издание ESPN, футболист перейдет во «Фламенго».

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что парагвайский центральный защитник Фабиан Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА, приостановил действие контракта с «Динамо» и перешел в «Коринтианс».

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги 2021/22 Гильермо Варела принял участие в 24-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами и получил четыре желтые и одну красную карточки.

Варела выступает за «Динамо» с 17 июля 2021 года после перехода из датского «Копенгагена» за 1 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.