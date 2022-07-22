Манчестер, Великобритания, , 18:28 — REGNUM Как сообщает издание Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» отказался отпускать из клуба 26-летнего французского нападающего Антони Марсьяля. По информации источника, новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение дать футболисту шанс проявить себя.

Антони Марсьяль Fuguito

В прошедшем сезоне Антони Марсьяль, выступая за испанскую «Севилью» на правах аренды, принял участие в матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Антони Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 1 сентября 2015 года после перехода из «Монако» за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.