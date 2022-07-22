Анкара, , 18:19 — REGNUM Обязательства не пользоваться разминированием и открытием для вывоза продовольствия украинских портов берёт на себя Россия. Об этом 22 июля заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» по итогам подписания соглашения по зерну в Стамбуле.

Сергей Шойгу Фото сайта government.ru

«Россия взяла на себя обязательства, которые ясно прописаны в этом документе («продуктовой сделке» — ред.) — мы не будем пользоваться тем, что данные порты будут разминированы и открыты», — сказал он.

Также глава Минобороны России уточнил, что в заключённом соглашении обозначен конкретный срок, на который Россия соблюдает такие обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю украинкой сельскохозяйственной продукции.