Берлин, 22 июля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Три ошибки допустили западные страны в отношении России в ситуации с Украиной. Такое мнение 22 июля высказал колумнист немецкой газеты Die Welt Жак Шустер.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Россию не удастся изолировать, экономические санкции не приносят желаемого эффекта, Киеву не сломить десятикратное превосходство российской армии», — отметил он в своём материале.

Также Шустер подчеркнул, что президент России Владимир Путин не позволит Западу поставить свою страну на колени и указал, что из-за того, что российские военные по огневой мощи в десять раз превосходят украинских боевиков, Киев не сможет победить Москву.

При этом он уточнил, что эффект от введённых западными державами антироссийский санкций оказался обратным желаемому.

«Доходы России от продажи нефти и газа только увеличиваются», — пояснил колумнист, напомнив, что ранее южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в выступлении на саммите в Парагвае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее факт того, что Хорватия находится в недружественных отношениях с Россией, признал хорватский президент Зоран Миланович.