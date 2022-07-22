Манчестер, Великобритания, , 18:04 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании 28-летнего флангового нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая. Об этом 22 июля сообщило испанские издание Marca.

По информации источника, «Барселона» готова расстаться с Мемфисом Депаем, если получит предложение в размере 20 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нидерландца в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мемфис Депай принял участие в 28-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.