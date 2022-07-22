Лондон, , 17:53 — REGNUM Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что переход 23-летнего центрального защитника «Севильи» и сборной Франции Жюля Кунде в лондонский «Челси» неминуем.

Жюль Кунде Adrien33000

«Кунде? Нет, он перейдет в «Челси», — цитирует Жоана Лапорту издание Relevo. Ранее сообщалось, что «Челси» договорился с «Севильей» о трансфере Кунде за 55 миллионов евро.

В прошедшем сезоне француз принял участие в 32-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые и две красные карточки.

Кунде выступает за «Севилью» с 3 июля 2019 года после перехода из «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.